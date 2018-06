Flavio Insinna all'Eredità, ora è ufficiale. E il direttore di Raiuno Teodoli attacca Striscia

Gigi Proietti e Paolo Bonolis ricordano Fabrizio Frizzi con lo sketch delle 10.000 lire

L'omaggio di Amadeus in diretta a Fabrizio Frizzi. Anche Rita Dalla Chiesa si commuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'erede di. Si chiude il tormentone legato alla conduzione del preserale diche l'anno scorso ha vissuto il dolorosissimo passaggio di testimone tra Fabrizio e. A ufficializzare il nome dialla conduzione dell'Eredità è stato il direttore di Raiuno, Angelo Teodoli, in una intervista al "Giornale". «Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai». Giudizio lapidario sulla guerra mossa da. «Eccessiva, hanno esagerato», dice Teodoli.Il quiz dei record arrivò su Raiuno il 29 luglio 2002 con la conduzione di Amadeus. Nelle ultime settimane si erano susseguiti i rumors con molti nomi accreditati della conduzione, tra cui quello di Marco Liorni. Ora si attende solo la comunicazione del definitivo palinsesto Rai che avverrà il 27 giugno a Milano. Tra gli spostamenti più importanti, quello di Tiberio Timperi alla Vita in Diretta. Caterina Balivo avrà un nuovo programma pomeridiano, mentre a Marco Liorni saranno affidate le chiavi del sabato pomeriggio. Infine, la scommessa di Antonella Clerici, strappata ai fornelli per il revival di Portobello.