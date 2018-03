Fabrizio Frizzi, torna L'Eredità: conduzione all'amico Carlo Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci piace immaginarlo così, come in questa foto, il passaggio di consegne traalla guida dell', il programma in onda su Rai Uno del conduttore romano scomparso lunedì mattina per un'emorragia cerebrale.Così come avvenne dopo il malore che colpì Frizzi il 23 ottobre scorso sarà il collega e amico Carlo Conti a proseguire il celebre game show fino al mese di maggio quando poi prenderà il via Reazione a Catena.