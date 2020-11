Fabrizio Corona, cifre da capogiro in tv: «Ecco quanto mi frutta Barbara D'Urso»

Fabrizio Corona confessa quanto guadagna per le sue discusse e movimentate apparizioni televisive da Barbara D'Urso e le interviste al magazine 'Chi'. L'ex re dei paparazzi parla di cifre da capogiro a Vanity Fair e non risparmia alcuni aneddoti sul consumo di cocaina: «Il 50% degli artisti e i figli dei più grandi industriali spendono 30mila euro di coca a weekend. Era la chimica che mi serviva per reggere i ritmi».

Sull'ultima ospitata in televisione ammette di aver accettato perché voleva rispondere alle accusa dell'ex Nina Moric di maltrattamento del figlio Carlos. E poi sul cachet spiega: «La d’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo?»

Per le interviste ai settimanali le cifre si abbassano: «Direi 15mila euro, quelli che mi avrebbe dato 'Chi' se questa intervista l’avessi data a loro». Corona è finito nuovamente nella bufera per le parole dette a Nina Moric. In un audio pubblicato sui social si sente dire «Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più».

«Ho detto una cosa grave, lo so… Perché ero, e sono, fuori di me per quello che lei ha fatto con nostro figlio. Se ho menato tanto le mani fuori casa, mai e poi mai l’ho fatto con i miei affetti: non sono una persona violenta. Mai dato una sberla a Carlos, mai sfiorata una donna. Le ho sempre e solo prese dalle donne».

