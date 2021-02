Fabio Fazio, salta la puntata di Che tempo che fa di domenica 28 febbraio: «Devo fare un intervento, non potrò parlare»

Fabio Fazio si deve sottoporre a un intervento e domenica 28 febbraio salta la puntata di Che tempo che fa. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore che ha spiegato: «Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua».

Fazio, già nel corso della scorsa puntata ha anticipato la programmazione della settimana successiva spiegando che il consueto appuntamento domenicale su Rai 3 sarebbe stato sospeso. Il presentatore ha ribadito la sua assenza nel programma anche attraverso i suoi canali social cercando di tranquillizzare i followers: «Sono gli incidenti del nostro mestiere. Si tratta di un piccolo intervento che però non mi consentirà di parlare per alcuni giorni».

Lo stop dovuto ai problemi di salute di Fazio ha fatto sì che venissero anticipati gli spazi dedicati a Sanremo che, di norma, vengono svelate poco prima l’esordio. Al momento non è stato comunicato come rete sostituirà il programma.

"Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua." - @fabfazio #CTCF pic.twitter.com/HbUK3N5yms — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 21, 2021

