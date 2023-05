Fabio Fazio imbarazzato dall'outfit di Marco Mengoni, gli shorts del cantante a “Che Tempo che fa” sono (troppo) corti: «Si vedono, stai attento»

Marco Mengoni show a Che tempo Che Fa. Con il quarto posto in tasca dell'Eurovision 2023, il cantante di Ronciglione torna per abbracciare Fabio Fazio nell'ultima puntata del suo programma. Elodie, che è uscito su tutte le piattaforme musicali lo scorso 26 maggio. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 arriva nello studio con Elodie, che come al solito toglie il fiato per la sua bellezza, ma ad attirare l'attenzione del pubblico è l'outfit scelto da Mengoni. Un completo con giacca, camicia, cravatta abbinati a uno shorts, molto shorts.

Marco Mengoni imbarazza fazio a CTCF, gli shorts sono (troppo) corti

Un look che colpisce e lascia senza parole anche il padrone di casa. Poi dopo l'esibizione live c'è spazio per una breve intervista ai due cantanti. Ma l'attenzione è ricaduta, ancora, sull'abito di Marco. Il cantante si siede rilassato, ma è proprio a quel punto che qualcuno del pubblico pare abbia intravisto qualcosa di “intimo”. «Vabbè che arriva l’estate… Cosa mi dicono che si vede? Che cosa si vedono? No perché mi dicono “si vedono stai attento”... Non so cosa, vabbè si accavalla le gambe meglio». Mengoni ha sorriso e prontamente replicato: «Mi sono messo comodo per stasera. Sì accavallo dai. Se al concerto al Circo Massimo mi presento così? Oddio, o metto la canotta e i pantaloni lunghi, oppure così questi corti e sopra una giacca». Il cantante, imbarazzato, ha quindi accavallato le gambe. Non si sa se realmente si vedesse qualcosa di intimo o se sia stata solo una battuta, ma la gag è stata esilarante.