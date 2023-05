Fabio Fazio: «In Rai 40 anni bellissimi, grazie a tutti voi» Video

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2023 "Voglio dirvi davvero grazie. Sono stato travolto da un'ondata di affetto, di commozione e di emozione che mi ha consolato e mi ha scaldato. Voglio dirvi grazie, grazie, grazie di cuore. Il nostro rapporto continuerà, continuerà, spero a lungo, ma intanto mi porto via questo ricordo, l'abbraccio di tantissime persone che ci hanno seguito, di tantissime persone che erano davanti al televisore ieri sera, di tantissimi che in studio mi hanno fisicamente proprio abbraccio e voglio restituire a tutti l'affetto che ho ricevuto, ribadendo ancora una volta che sono stati 40 anni bellissimi, grazie a tutti voi", le parole di Fabio Fazio in un video postato su Twitter.

/ Twitter Fazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev