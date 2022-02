Eurovision 2022, a Sanremo l'annuncio ufficiale: condurranno Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini

Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini condurranno l'Eurovision Song Contest 2022. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente sul palco dell'Ariston, che sabato eleggerà il cantante (o i cantanti) che dovranno rappresentare l'Italia e difendere il titolo dei Maneskin.

Dopo l'esibizione di Laura Pausini, che è uno dei super ospiti di serata, Cattelan e Mika la raggiungono sul palco e Amadeus dà l'annuncio ufficiale: «Finalmente lo possiamo dire, saranno i conduttori dell'Eurovision». Quest'anno, proprio grazie alla vittoria dei Maneskin con il brano "Zitti e buoni" nella passata edizione, l'evento si terrà in Italia, dal 10 al 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. Ci saranno due semifinali e una finale il 14, in diretta a reti unificate in tutta Europa. La sorpresa più grande riguarda Mika, che lo scorso ottobre aveva smentito attraverso il suo staff la notizia che era cominciata a circolare.

