Eurovision 2024, le pagelle dei look: Irlanda satanica (2), Moldavia sexy (10), Cipro stile Britney (8)

Tutto pronto per l'Eurovision 2024 . L'Eurovision Song Contest torna più forte che mai e come sempre fa parlare di sè, non solo per le canzoni e le esibizioni, ma anche per i look.

Tante le star attese stasera alla festa della musica che, come tutti gli anni, speriamo ci regalino momenti iconici.

L'evento ci ha abituati a look sempre più fuori dagli schemi: impossibile dimenticare l'anno scorso i look di Wild Youth, immerso nelle paillettes che sembrava un po' Elvis un po' un cugino di Campagna o quelli dei Let 3 con gonna e baffi, un po' Queen un po' Elio e le Storie Tese. Cosa aspettarci stasera? Non vediamo l'ora di scoprirlo.

Le conduttrici (9)

Petra Mede e Malin Åkerman presentano la serata in tailleur fucsia e arancione, colori sgargianti ma eleganti e soprattutto alla moda. Voto 9

Silia Kapsis, Cipro stile Britney (8)

L'artista più giovane di questo Eurovision e si vede: forse vuole ricordare un po' i tempi d'oro di Britney Spears in questo look e vibes anni 2000, semplice ma i brillantini sul top e pantalone danno un forte impatto casual. Voto 8.

Teya Dora, Serbia, Sirenetta (5)

La cantante serba ha conquistato letteralmente Tik Tok e Instagram prima e Spotify dopo ed è forse davvero la nuova promessa del panorama musicale europeo. Ma probabilmente pensava di essere in Danimarca e fare la sirenetta di Copenaghen seduta su quella roccia. Vestita come una ballerina di danza contemporanea dalle tonalità dark, avvolta in una atmosfera mistica ed ancestrale. Piedi nudi che ci ricordano anche un po' Anna Oxa. Nell'insieme il suo look non ci convince. Voto 5

Silvester Belt, Lituania, hipster (4)

Profumo hipster berlinese per il cantante della Lituania che vuole portare una sorta di progressismo europeo dai toni psichedelici. La sua tuta da astronauta rosso Gabibbo la vedremo limpidamente dalla Terra. Voto 4

Bambie Thug, Irlanda, Satanica (2)

Non è passata inosservata già dal suo arrivo nella città svedese per i suoi look molto particolari e uno stile musicale che lei stessa definisce "ouija-pop", nel tentativo di non essere catalogata in generi già esistenti. Stasera sul palco una fusione tra "La Sposa Cadavere" e "Maleficent". Si esibisce nella stella di Satana, beh chiamate l'esorcista. Sicuramente Tim Burton, dopo questa esibizione, sarà ispirato per qualche film dark dai toni satanici. Voto 2

Olly Alexander, Regno Unito, Magic Mike (3)

Un pugile vestito male, forse con i ballerini voleva ricreare una scena di Magic Mike XXX facendo contenti uomini e donne. Il tutto vestito come un personaggio di Tekken di nome Brian, lottatore in abiti succinti. Voto 3

Jerry Heil & Alyona Alyona, Ucraina (10)

Sul palco dell'Eurovision un'incredibile incontro: un'elfa de Il Signore degli Anelli e Obi-Wan Kenobi versione rap che duettano tra fasci di luce e fantasia. Chissà se incontreranno Frodo insieme a Yoda nelle terre immortali di Valinor: è sinceramente qualcosa che vorremmo vedere. Voto 10

Luna, Polonia, direttamente dal futuro (8)

Hanno catapultato una giovane Lady Gaga dai vestiti poligonali direttamente nel futuro ad interpretare la famiglia Jetsons 2.0. Bella l'atmosfera da mostra di design anni 70: l'allunaggio colpisce ancora. Voto 8

Baby Lasagna, Croazia, simpatico (7)

Secondo i pronostici, l'Eurovision 2024 ha già un favorito: Baby Lasagna, che già il nome è tutto un dire, a quest'ora di cena poi, speravamo ci facesse venire fame e invece il suo look ce l'ha tolta. Abbandona il mondo della cucina e si fa portare dalla madre alla recita delle elementari in cui interpreta un nobile shakespiriano con i vestiti di fortuna trovati nel baule abbandonato della nonna. Voto 7 per la simpatia

Hera Bjork, Islanda, particolare (9)

Per gli appassionati della competizione non è affatto un nome nuovo essendo un'artista di lunga carriera. Su Instagram si definisce moglie e mamma e la particolarità è che oltre ad essere un'artista è anche un agente immobiliare. Il suo look di stasera però ci sembra tutto furchè quello da ufficio ma più come quello di Adele nelle sue performance musicali. Voto 9

Isaak, Germania (9)

Per un attimo abbiamo pensato che Geolier, pur di partecipare all'Eurovision, si sia venduto alla Germania, improvvisando un outfit total black molto sobrio per non destare sospetto. Ma purtroppo l'illusione è presto svanita. Sarebbe stato un grande plot twist. Voto 9

Raiven, Slovenia, stile videogioco coreano (6)

Siamo stregati dalla sua folta chioma bionda ma nulla da dire sulla fisicità dell'artista e dei ballerini ma possiamo chiamarlo look? In realtà erano tutti mezzi nudi. Raiven sembra essere uscita da un videogioco coreano. Voto 6

Windows95man, Finlandia, nudi (2)

Con questo nome che sembra un bug del computer, non sappiamo se i programmatori hanno dimenticato di inserire il codice dei vestiti degli artisti o siano finiti dentro un tritarifiuti. Sicuramente fanno onore al loro nome. Voto 2

Natalia Barbu, Moldavia, divina (10)

L'artista è vestita uguale ad Angelina Jolie in Alexander, speriamo che non avveleni il marito stasera tornata a casa. Abito alla greca e foglie dorate ci ricordano subito Afrodite. Sexy ed elegante. Voto ovviamente 10

Marcus & Martinus, Svezia (9)

Dopo un'iniziale confusione su chi fosse chi in cui ci è balenato il meme degli Spider-Man, abbiamo incominciato a sentire nella testa, sempre più forte, "Blue" degli Eiffel 65. Sono palesemente fuggiti dal video che impazzava su MTV e si nascondono sulla Terra, in incognito, da quel momento. Grande nostalgia e grande spettacolo sul palco. Voto 9

Fahree feat. Ilkin Dovlatov, Azerbaijan, motociclisti (5)

Quando sogni da tutta la vita una tuta da motociclista da sfoggiare per fare colpo ma puoi permetterti solo quella di Shein: è comunque un tentativo. Voto 5

Electric Fields, Australia fatata (8,5)

Interessante stile fusion dai colori brillanti. Unica pecca: il fornitore del sarto si è perso da qualche parte. Risultato? Un collage ad arte tra un pacco regalo e la carta di una caramella preziosa. Lei, fatata. Voto 8,5

Iolanda, Portogallo gelataia (5)

Il manager deve aver letto di sfuggita il dress code dell'Eurovision. Ipotizziamo abbia letto "raduno dei gelatai" e in quel caso nessuno ha fatto di meglio. Voto 5

Tali, Lussemburgo (8,5)

Outfit semplice da serata con le amiche, nè troppo sobrio nè troppo appariscente. Ci piace. Vorremmo solo invitarvi a fare una preghiera per il team del parrucchiere che ha lavorato per la realizzazione delle lunghissime trecce. La notte è lunga per disfare il lavoro. Penelope approva. Voto 8,5