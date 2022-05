Le pagelle Achille Lauro incendia il palco (9), applausi per Emma Muscat (6)

Seconda Semifinale, 18 paesi in gara e ne passano solamente 10 alla finale di sabato. L'Eurovision 2022 è iniziato. Attesa per Achille Lauro che gareggia per San Marino

Laura Pausini voto 5

Dalle vibranti tonalità del rosa indossate la prima sera oggi Laura Pausini si appiana a tre toni convenzionali: rosso, nero e bianco. Un viaggio nei colori decisi quello di Laura Pausini all'Eurovision 2022. Per la seconda Semifinale la cantante e presentatrice della kermesse punta su Alberta Ferretti. Dopo il rosa portato al Pala Alpitur di Torino anche stasera saranno tre i cambi abiti che Laura indosserà durante la diretta. Tre abiti da party ma pare che la cantante non abbia capito il tema. (voto 5)

Mika voto 5

Difficile con questi tempi strettissimi far emergere la personalità. l'unica cosa che spicca è il completo giallo canarino (Voto 5)

Alessandro Cattelan voto 6

Le lezioni di inglese stanno portando i loro frutti. La pronuncia migliora e anche l'outfit. Quel tocco di strass sulla giacca danno luce e finalmente anche Ale si stacca dallo sfondo del palco (Voto 6)

Finlandia: The Rasmus - Voto 5

Insieme da 30 anni iThe Rasmus sono uno dei gruppi finlandesi di maggior successo a livello internazionale. A parte i capelli del frontman l'esibizione di Jezebel non lascia niente. Il testo è per donne forti e indipendenti, loro lo sono un po' meno (Voto 5)

Israele: Michael Ben David voto 7

Arrotolato in un completo bianco Michael Ben David, canta il suo inno israeliano all'amore libero. Quattro dancer con lui per aiutarlo a portare sul palco le sue difficoltà a far superare i pregiudizi. Il palco con I.M è suo, sa muoversi e tiene l'attenzione su di sè (Voto 7)

Serbia: Konstrakta Voto 5

«C’era bisogno di venire all’Eurovision per insegnarci come si lavano le mani?», Cristiano Malgioglio non ne sbaglia una. La cantante della Serbia con la sua In corpore sano seduta in un catino parla di come tenersi in buona salute. Sicuramente voce potente ed eclettica ma gli occhi sbarrati e il look da pseudo infermiera non convincono... e pensare che tutto partiva dai capelli di Meghan Markle (Voto 5)

Azerbaijan: Nadir Rustamli Voto 6

La voce c'è il cuore pure, Nadir con la sua Fade to Black conquista. Una ballatona romantica ma che si smoscia un po' man mano che si va avanti perché manca la capacitò di tenere il palco (Voto 6)

Georgia: Circus Mircus Voto 5

Outfit bizzarro, quasi circense, per i cantanti di Lock me in. Occhiali da aviatori e bende da pirata, la canzone della ban d della georgia è strana quanto loro. (Voto 5)

Malta: Emma Muscat (Voto 6)

Con lustrini e pianoforte Emma Muscat canta I am what I am per invitare tutti ad accettarsi. E man mano che canta, anche se non tierne sempre la nota, sale sul pianoforte e tiene il palco. Il pubblico la ama e la acclama (Voto 6)

San Marino: Achille Lauro Voto 9

«Ho deciso di partecipare a Eurovision con questo brano perchè è libero come voglio essere, liberi come bisogna essere». E con Stripper Achille incendia il palco dell'Eurovision. Tuta tutta trasparenze e strass e slip. Un boa e un cappello da cowboy. Un amore libero dove i ruoli si invertno perché i ruoli non ci sono. Fiamme, tori e gabbie. L'esibizione è perfetta, la canzone simile alle altre e anche il bacio al suo chitarrista è lo stesso (Voto 9)

Australia: Sheldon Riley Voto 6

Volto coperto da strass, abito bianco e piume, il cantante di Not the same è molto teatrale ma il suo pop un po' drama dark (anche l'outfit è bianco) piace (Voto 6)

Cipro: Andromache Voto 5

Piace, ha presenza scenica ed è affascinante e può quasi permettersi l'azzardo di mettere una conchiglia dietro se a evocare la Venere di Botticelli. Ela è un brano reggeton che convince un po’ meno della cantante (Voto 5)

Irlanda: Brooke Voto 7

That's rich fa ballare tutti. E dopo sette vittorie dell'Eurovision anche Brooke ci spera e con il suo elettro pop incita il pubblico. Voto 7

Macedonia del Nord: Andrea Voto 7

A lei non serve nulla, nè coreaografia nè scenografia. Ad Andrea basta la sua voce intensa e profonda. Circle emoziona Voto 7

Estonia: Stefan Voto 5

Stefan è bello assai «un bonazzo» come lo presenta Malgioglio ma l'unica Hope è che la sua canzone finisca presto, ma che lui non lasci il palco (Voto 5)

Romania: WRS N.C.

Ma perché un concorrente della Romania deve portare sul palco dell'Eurovision un look spagnoleggiante? Il no sense per Llámame (N.C.)

Polonia: Ochman Voto 8

Estensione vocale pazzesca, look elegante (e dopo i ballerini di flamenco Romeni serviva) River è una ballada che ti entra dentro. Voto 8

Montenegro: Vladana Voto 8

Una delle artiste preferite di Malgioglio. Una voce penetrante, una bellezza esotica ma non abbiamo ancora capito cosa avesse dietro la schiena. Comunque il pathos c'è e la drammaticità anche. Breathe finisce in italiano e il pubblico applaude e noi anche (Voto 8)

Belgio: Jérémie Makiese Voto 8

Finalmente un brano contemporaneo. Arriva dal Belgio Makiese che di professione fa anche il calciatore ma dopo stasera a gran voce gli chiediamo di appendere gli scarpini al chiodo e cantare solamente!!! Miss You funziona (Voto 8)

Svezia: Cornelia Jakobs Voto 8

Cornelia Jakobs è cresciuta a pane e musica e si vede. È paadrona del palco la sua Hold me closer è sostenuta dalle grida del pubblico. Voto 8