Maneskin, Damiano in stampelle: esibizione all'Eurovision a rischio? Fan preoccupati

Tutto è pronto per la finale dell'Eurovision 2022 che si terrà domani 14 maggio a Torino. Gli italiani fremono per scoprire se anche quest'anno il premio rimarrà in casa grazie a Mahmood e Blanco. Come super ospiti della sarata ci saranno i Maneskin vincitori dello scorso anno e ormai orgoglio nazionale. Ma solo poche ore fa i fan si allarmano. Damiano David, frontman della ban romana, appare su Instagram con una stampella in mano.

Eurovision 2022, Damiano David preoccupa i fan

Subito sui social è scattato l'allarme: «Povero» e ancora «Damiano che si sfascia prima dell'Eurovision...»

Certo sul palco l'esibizione rock'n'roll con tanto di stampella rischia di essere poco rock e molto roll, o forse il contrario visto che parliamo dei Maneskin...

Cosa è successo

Ma cosa è successo a Damiano? A fare chiarezza è stato Damiano David stesso, concedendo un’intervista esclusiva a La Stampa. «Mi sono slogato una caviglia a Londra ieri girando il videoclip di Supermodel. Stringerò i denti, ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva» ha commentato il frontman della band romana, tranquilizzando tutti.

damiano che si sfascia prima dell’esibizione all’esc che icona pic.twitter.com/hYXLDHIOCO — giada (@marivsole) May 13, 2022

Domani sera, insomma, nonostante il dolore, il cantante sarà presente alla finale di Eurovision e a Torino canteranno dal vivo Supermodel, il singolo uscito oggi