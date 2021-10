Il management di Mika frena: «Lo abbiamo sentito solo alla radio e lo leggiamo da quest'estate. Altro non sappiamo». Probabile sia un bluff, magari per non turbare una trattativa ancora in corso. Il riferimento è alle voci che vorrebbero il cantante nei panni di conduttore dell'Eurovision Song Contest 2022. Sono tornate a circolare ieri, assecondando la fame di notizie del pubblico sul tema Eurovision, con la Rai in ritardo sull'annuncio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati