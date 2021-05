Eurovision 2021: Tutti pazzi per i look di Damiano. Ottimo il sorteggio per i Maneskin. Secondo giorno di prove per la band romana che sta prendendo sempre più confidenza con il palco della Ahoy Arena di Rotterdam, in vista della finale di sabato 22 maggio, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Seconda giornata di prove per i Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021 e ottimo posizionamento per il sorteggio. La band romana si esibirà con "Zitti e Buoni" nella seconda parte della finale, quella più vicina la televoto, e quindi potenzialmente più favorevole. (Credits Eurovision Song Contest). «Non ci sembra vero, è tutto fantastico. - hanno commentato Victoria e Damiano in conferenza stampa - Abbiamo aspettato tanto e siamo contentissimi di poterci esibire dinanzi ad un pubblico, ci è mancato tantissimo e per noi è un’enorme opportunità».

La band romana, che rappresenterà l'Italia, sta preparando un grandissimo show, fatto di luci colori ... e di Damiano. Il look del frontman: petto nudo e tuta-corsetto con bretelle super aderente ha fatto impazzire tutti, e anche l'account twitter dell'Eurovision ha lanciato un "Outfit alert", con il counter che continua ad aggiornarsi di secondo in secondo

Damiano e compagni si esibiranno con "Zitti e buoni" e per i bookmaker sono già tra i favoriti: Stanleybet.it e Planetwin365 li piazzano sul podio a 5 volte la scommessa, per Snai la vittoria vale 6,50. Tra gli avversari più forti, gli analisti scommettono sulla cantautrice francese Barbara Pravi con "Voilà" (con una quotazione che oscilla tra 3,50 e 3,75) e sulla maltese Destiny, interprete di "Je me casse", e offerta tra 4,00 e 4,25.