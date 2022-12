Eugenio Finardi: «Mia figlia è nata con la sindrome di Down, fu un trauma. Mi sono sentito diverso, ma Elettra mi ha insegnato tantissimo»

Eugenio Finardi, il cantautore milanese è stato ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 12 dicembre, a Oggi è un latro giorno. Il 70enne ha deciso di raccontare i momenti cruciali della vita vita, dalla famiglia alla carriera. L'autore, classe '52, ottenne il suo primo successo con l'album "Sugo" del 1976, contenente due delle sue opere piu' famose "Musica Ribelle" e La radio. poi nel 1981 il brano "Patrizia" dedicato alla moglie. Diversi i conflitti con le case discografiche in questi 51 anni di carriera (visto che il primo brano lo incise a 9 anni) matantissime le conquiste.

Eugenio Finardi, il racconto della sua vita a Oggi è un altro giorno

Della sua vita privata ha parlato dalla Bortone come poche altre volte aveva fatto Finardi. È padre di 3 figli: Elettra ed Emanuele, nati dalla prima moglie Patrizia, e Francesca, nata dall’attuale compagna anch’essa di nome Patrizia.

La figlia Elettra nata con la sindrome di Down

Elettra, nata nel 1982, è affetta da sindrome di Down: «All’epoca non si diceva così, si diceva “mongoloide”. L’ho amata e la amo moltissimo, ma in quel momento fu un trauma: mi sentii diverso io per primo, come se la sua malattia fosse una condanna per qualcosa che io avevo fatto. Sprofondai nella depressione», aveva confessato questo ad Avvenire. Ma poi i primi anni di Elettra gli hanno insegnato tanto e lo ha spiegato oggi: «Mi ha insegnato a prendere tutto quello che ti arriva. C'è sempre qualcosa da imparare e da prendere. La malinconia è tanta mia figlia ha 40 anni io 70, ma poi impari che la felicità è la consapevolezza. Lei ora è serena, e io anche».

Oggi Elettra Finardi vive in una casa famiglia: «Anche questo è un dolore che non passa mai. Il primo pensiero quando è nata e ho saputo che era Down fu: “Neanche in questo sono riuscito ad essere come tutti gli altri”. Io mi sono sempre sentito diverso», lo aveva spiegato in una precedente intervista, ma ora Eugenio sembra aver accettato tutto e anzi sembra proprio viva la sua vita, in ogni sfumatura, come un dono.