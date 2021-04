Erica Vittoria Hauser è morta nel sonno: l'ex tronista di Uomini e donne aveva 44 anni

Erica Vittoria Hauser è morta all'età di 44 anni. L'ex tronista «over» del programma televisivo Uomini e Donne viveva a Roma e avrebbe perso la vita nel sonno durante la notte tra Pasqua e Pasquetta. Ex modella, era nata in Liechtenstein e aveva lasciato il programma di incontri di Maria De Filippi nel 2013, quando insieme a Ivano Rotoli, ex calciatore, aveva iniziato una storia durata non troppo a lungo.

Chi è Erica Vittoria Hauser

Bellezza del Liechtenstein, la Hauser inizia a sfilare sulle passerelle di moda a soli 13 anni. E poi, dal campo della moda, passa a quello del design di interni. Al dating show di Maria De Filippi arriva dopo aver visto in tv Ivano Rotoli, ex calciatore con una carriera passata tra Serie B e C (soprattutto a difendere i pali dello Spezia). Lo colpisce talmente tanto che decidere di partecipare alla trasmissione per conquistarlo. E ci riesce, ma la loro storia non dura però a lungo.