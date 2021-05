L'Eredità , il gesto choc della campionessa prima della ghigliottina. Flavio Insinna allibito: «Ma che fai?». Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Alla ghigliottina, ancora una volta la campionessa Marta, speaker e deejay. La concorrente, vincitrice del triello, accede alla fase finale con un tesoretto di 140mila euro. Ma prima di iniziare con la ghigliottina, Marta spiazza tutti compiendo un gesto inaspettato. La campionessa mette in equilibrio sul pennarello la cartelletta su cui dovrebbe scrivere la soluzione. Flavio Insinna, basito, chiede spiegazioni e lei risponde così: «Penso che se la mia cartelletta prende aria, io indovino la parola». Si parte con il gioco finale. Le parole a disposizione stasera sono «quattro, oro, rispettare, notte, semplici». Marta dimezza solo una volta e gioca per 70mila euro. La concorrente sceglie la parola "natura", ma è sbagliata. La soluzione oggi era "tempi". Immediati i commenti dei fan sui social. «Non è natura, è tempi», scrivono alcuni follower prima del verdetto. E ancora: «Non ti arrampicare sugli specchi, è sbagliata». La cartelletta sul pennarello non ha portato fortuna, domani ci riprova.

