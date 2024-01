Morto Enzo Moscato, il capofila della nuova drammaturgia napoletana aveva 75 anni

Il drammaturgo, regista e attore Enzo Moscato, capofila della Nuova Drammaturgia Napoletana, quella nata dopo Eduardo De Filippo, è morto questa sera all'età di 75 anni in seguito a una lunga malattia.

Moscato ha ricoperto incarichi di direzione artistica per il Teatro Mercadante - Stabile di Napoli negli anni 2003-2006, per il Festival Internazionale di Teatro - Benevento Città Spettacolo negli anni 2007-2009. Nel 1990 aveva creato la Compagnia Teatrale Enzo Moscato, di cui era direttore artistico, con cui ha realizzato di importanti allestimenti: «Compleanno», «Ritornanti», «Modo Minore», «Raccogliere & Bruciare», «Ronda degli ammoniti», «Festa al celeste e nubile santuario», «Occhi Gettati». Nato come Vincenzo Moscato il 20 aprile 1948 a Napoli, nei quartieri spagnoli di Napoli, nel settecentesco palazzo Scampagnato, dopo aver frequentato il liceo classico «Antonio Genovesi» di Napoli, si laureò in filosofia all'Università degli Studi di Napoli Federico II, conseguendo l'abilitazione in scienze umane e storia, con una tesi sui rapporti tra i movimenti politici di liberazione sessuale e la psicoanalisi. Dal 1975 al 1977 ha insegnato filosofia e storia nelle scuole superiori di Napoli e Oristano. Nel 1980 iniziò l'attività in teatro che lo impose all'attenzione di critica e pubblico come attore, autore e regista. Moscato suo attivo anche cinque cd come chansonnier/rivisitatore dell'universo canoro partenopeo e non: «Embargos», «Cantà», «Hotel de l'univers», «Toledo Suite» e «Modo Minore».