Caterina Balivo, sorpresa di Enrico Lo Verso a Vieni da me. «Sei un uomo meraviglioso»

Enrico Lo Verso è ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. L'attore ha parlato alla conduttrice del suo rapporto speciale con Sophia Loren: «Ci siamo sentiti proprio ieri. Mi commentava quando feci Ballando con le Stelle. Sono molto amico del figlio (Edoardo Ponti). L’ho conosciuta prima come mamma del mio amico che come collega. Questa è la cosa che ci lega. Comunque è molto disciplinata, ha grande rispetto per questo lavoro».

Enrico Lo Verso ha commentato, ironicamente, anche l'addio dia Ballando con le Stelle: «L’ho scioccata forse». A sorpresa,ha poi mostrato all'attore un videomessaggio della sua ex insegnante di danza: «Hai sudato tanto con me, ma ci siamo divertiti parecchio. È stato bello lavorare con te, ho conosciuto una persona stupenda, dal cuore gigante. Sei un uomo meraviglioso. Verrò a vederti a teatro, quello è il tuo mondo. Sei un fuoriclasse nel tuo lavoro».

