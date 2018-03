Morto Enrico Ciacci, chitarrista e fratello di Little Tony: fu pioniere del rock'n'roll in Italia

È morto a Roma all'ospedale Gemelli all'età di 75 anni Enrico Ciacci, fratello di Little Tony, noto chitarrista e compositore. Lo riferisce all'Ansa Pasquale Mammaro, manager e producer di entrambi i fratelli. Fu proprio Enrico a far conoscere e amare il rock and roll a Tony.



Cresciuto a Tivoli, in provincia di Roma, lavorò anche alla stesura di alcuni successi come "Quando vedrai la mia ragazza" e "Il ragazzo con il ciuffo". Oltre ad aver sempre accompagnato il fratello sui palchi in giro per il mondo, Enrico ha suonato anche con Bobby Solo. La sua chitarra è presente anche nella colonna sonora del film "Per un pugno di dollari" di Ennio Morricone

