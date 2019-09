Emma Marrone malata, da Fiorello alla Amoroso i messaggi dei vip: «Sei una guerriera, siamo con te!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata dura, ma è andata!».riaccende la speranza con un post su. La cantante salentina ha pubblicato una foto del suo braccialetto in ospedale, lasciando intuire che il peggio sia ormai alle spalle. Immediata la reazione social di amici, vip e semplici fan, che hanno inondato Emma di affettuosi messaggi d'auguri.commenta il post scrivendo: «E noi ti aspettiamo». Il commento diè: «Brava Emmuccia... tanti cuori per te e con te».La collegascrive: «Sei una guerriera! Siamo con te». Le fa da eco: «Sempre nei nostri pensieri».deiesterna il suo affetto così: «Grande tesò! Ti voglio bene».si uniscono in un «ti amo». E poi tanti cuori, da, da