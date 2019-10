Emma, la prima esibizione dopo l'intervento è con Tommaso Paradiso: «Non avere paura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna a cantare. La salentina si è esibita ieri sera, 23 ottobre, per la prima volta dopo l'intervento che ha tenuto in apprensione i fan per settimane. Sul palco del Fabrique di Milano, in occasione della convention della Universal, Emma è sembrata completamente ristabilita, deliziando il pubblico con la sua inconfondibile voce. Prima ha cantato "Luci blu", pezzo del nuovo album "Fortuna" (in uscita il prossimo 25 ottobre), poi si è esibita conduettando sulle note di "Non avere paura". Proprio l'ex leader dei TheGiornalisti ha ripreso Emma in una storia di, in cui la salentina gli dice affettuosamente: «Ti voglio bene, però non devi avere paura».