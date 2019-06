Emis Killa: «A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle». Sdegno social sul rapper

di Simone Pierini

A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 21, 2019

Fesserie. Uomini puzzoni fate schifo ai porci. Donne baffute non parliamone nemmeno. Dio benedica la nivea. https://t.co/Nd0NWt3svX — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 21, 2019

Comunque tutte le tipe che si stanno offendendo e indignando sul web, stanno mascherando col femminismo la loro puzza di ascelle. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 22, 2019

Vi meritate un mondo di donne che scoreggiano a tavola come mio nonno a natale. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 22, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA