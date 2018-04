Emilio Fede irriconoscibile da Giletti, cosa gli è successo? Sui social: "Troppi ritocchini" Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa è successo adL’ultima ospitata dell’ex direttore del Tg4 a Non è l’arena ha fatto decisamente parlare, soprattutto sui social, per via dell’aspetto dell’86enne giornalista, apparso quasi irriconoscibile. Su Twitter un fermo-immagine, rilanciato dal blogger Wil di, ha fatto il giro della Rete: per gli utenti, forse ha esagerato con i ritocchini dal chirurgo plastico., Fede ha detto la sua su diversi argomenti, dal giornalismo al suo rapporto con Silvio Berlusconi, dalla sua vita privata, compresi i processi per il Rubygate, all’ascesa di Lega e Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni.