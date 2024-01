«Elodie ha vietato le riprese, anche per pochi minuti», scoppia la polemica dopo il concerto di Capodanno

Elodie è stata attaccata dal Giornale di Sicilia con un post su Facebook a causa della decisione presa durante il concerto di Capodanno di Palermo.

La cantante è stata una delle artiste più attese della serata e il suo arrivo sul palco ha scatenato i fan accorsi per vederla. Il Giornale di Sicilia e TGS hanno trasmesso l'intero evento in streaming, da piazza Politeama fino al brindisi di mezzanotte. Eppure, quando Elodie è salita sul palco, la diretta è stata interrotta bruscamente.

Il motivo? Andiamolo a leggere insieme nel comunicato su Facebook.

TGS si scaglia contro Elodie

«Tgs e Gds.it hanno trasmesso lo spettacolo del Capodanno di Palermo sul palco di piazza Politeama fino al brindisi della mezzanotte. Poi è entrata in scena Elodie per un'ora circa di concerto e a quel punto Tgs ha dovuto interrompere la diretta dal palco e trasmettere solo le interviste dallo studio allestito nel backstage. Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all'ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell'artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell'esibizione, nemmeno per pochi minuti. Ci scusiamo dunque con chi avrebbe voluto vedere anche Elodie, ma continuare la nostra diretta senza la sua esibizione non è certo dipeso dalla nostra volontà», hanno fatto sapere i giornalisti del Giornale di Sicilia con un post su Instagram, in cui si scusano epr l'accaduto, ribadendo, tuttavia, che non è dipeso da loro.