Grey's Anatomy, Ellen Pompeo dice addio dopo 19 stagioni: «È stato un viaggio indimenticabile»

Un addio che i fan non avrebbero mai voluto vivere. Dopo 19 stagione e oltre 400 episodi dal 2005, Ellen Pompeo saluta ufficialmente "Grey's Anatomy". La protagonista della popolare serie lascerà quindi "orfani" i fan che per tutti questi anni hanno seguito il format americano principalmente per la sua presenza. Ellen Pompeo ha dato il "triste" annuncio sulla sua pagina Instagram dicendosi "eternamente grata per l'amore e il sostegno" ricevuto interpretando Meredith Grey nello show targato ABC.

Ellen Pompeo dice addio a Grey's Anatomy

Nel suo post di addio, Ellen ha naturalmente ringraziato i fan per il calore mostratogli in tutto questo tempo. Queste le sue parole: «Sono umilmente ed eternamente grata per il sostegno che tutti avete mostrato a me e Meredith Grey e allo show per 19 stagioni! Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza aver i migliori fan del mondo. Avete reso questo viaggio così divertente e iconico. Vi amo follemente. Questo non è un addio… ma sapete che lo spettacolo deve andare avanti e io sicuramente tornerò a trovarvi. Con tanto amore e immensa gratitudine. Baci».

