Elisabetta Gregoraci, l'indiscrezione su un contratto in Rai: «Credono fortemente nel personaggio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in arrivo perAll'ex signora Briatore potrebbe essere affidata dalla prossima stagione una fascia giornaliera in onda sullaSecondo l'indiscrezione di, Viale Mazzini starebbe pensando a lei come conduttrice. Una sorta di promozione dopo la partecipazione a oltre 100 puntate diLa striscia dovrebbe iniziare sugli schermi dellanel mese di ottobre e durare per tutta la stagione. Sembra, inoltre, che sia stata fortemente sponsorizzata da Rai pubblicità, che crede moltissimo nella Gregoraci. Viale Mazzini si prepara così a competere conL'accordo non sarebbe ancora in porto, ma i rumors parlano di una trattativa in corso.Sul sito disi legge: «Pare che la RAI si sia accaparrata la conduttrice per una striscia giornaliera, che partirà ad ottobre, durerà per tutta la stagione ed è stata sponsorizzata fortemente da RAI pubblicità, che crede fortemente nel personaggio. E allora vedremo tutta la settimana Elisabetta a Milano. Mediaset non credeva a questa ipotesi e cerca un recupero ormai impossibile».