Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si dichiara a Pierpaolo Pretelli: «Sei stato un fulmine a ciel sereno»

Elisabetta Gregoraci si dichiara a Pierpaolo Pretelli: «Sei stato un fulmine a ciel sereno». Torna ad accendersi la sofferta storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Flavio Briatore ha voluto prendere da parte l'ex velino di Striscia la Notizia per chiarire la loro situazione. Così, seduti in disparte su un divanetto della Casa, la Gregoraci si è lasciata andare a una dichiarazione d'amore.

Elisabetta confessa a Pierpaolo: "Tu sei un punto di riferimento per me..."❤️ #GFVIP https://t.co/nlmxpMiJqy — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2020

«Lo vedi che non sto bene, che sono triste, che non sto come sempre - ha detto la showgirl calabrese - Sono rimasta male ieri, tu sei un punto di riferimento qua dentro per me e il fatto di non averti più come prima mi ha fatto crollare. Nel mio percorso ho trovato tante persone che mi hanno preso per il c***. Quando ti ho trovato qui, non pensavo di trovare una persona sana. Sei stato un fulmine a ciel sereno, per quello ho iniziato a viverla, anche se non al cento per cento». E conclude: «Tutto quello che è capitato con te è tutto così bello, che guai a chi me lo tocca. Io sono sicura che fuori da qua continueremo, non voglio perderti per il gioco».

Tra i due era calato il gelo dopo la lettera scritta da Briatore e letta in diretta dalla Gregoraci, in cui l'imprenditore le confermava la sua stima e le chiedeva di darsi un contegno anche per tutelare il figlio, Natan. Da allora la storia tra i due è stata una montagna russa di emozioni, all'interno della quale è entrato a gamba tesa un presunto fidanzato, il 31enne pilota automobilistico Stefano Coletti.Sarebbe lui l'autore dei numerosi messaggi aerei che sono arrivati alla showgirl nei giorni scorsi.

Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre, 08:22

