Elisa positiva al Covid, concerti di Pistoia e Bologna rinviati. «Tornerà quanto prima sul palco»

Elisa positiva al Covid. ll concerto previsto oggi 10 luglio a Pistoia «sarà rimandato a causa del contagio dell'artista al Covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi».

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Omicron 5, la nuova variante «può reinfettarti ogni... IL VACCINO Quarta dose, chi deve farla e quando? Atteso per lunedì il via... COVID-19 Omicron 5, «l'immunità ibrida» da vaccino e... IL PARERE Omicron 5, reinfezione dopo un mese dall'ultimo contagio?... LA RICERCA Omicron 5, chi prende il Covid per la seconda volta con BA.5... LA DICHIARAZIONE Covid, Bassetti: «È ora di chiudere i reparti Covid:...

Omicron 5, la nuova variante «può reinfettarti ogni mese, il nuovo virus passa sotto i radar»: l'ultimo studio

Lo rendono noto i promotori dell'evento con un comunicato. Il concerto era in cartellone per stasera in piazza Duomo (inizio previsto ore 21) nell'ambito della 41/a edizione di Pistoia Blues Festival. Elisa salta anche la tappa del suo concerto previsto per martedì 12 luglio a Bologna, al Sequoie Music Park. Lo annuncia l'artista sui social. I recuperi delle due date saranno comunicati e i biglietti restano validi, fanno sapere gli organizzatori.