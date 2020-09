Elisa Isoardi in lacrime per Raimondo Todaro da Marco Liorni: la sorpresa che l'ha fatta commuovere

Elisa Isoardi in lacrime per Raimondo Todaro. Questa la video-sorpresa proposta da ItaliaSì!, programma con Marco Liorni, che già nella scorsa puntata aveva mostrato alcuni video della coppia di Ballando con le stelle, dietro le quinte della trasmissione. Le brevi immagini lascerebbero intuire un legame più profondo di quello tra due colleghi. Ora la situazione si complica. Todaro è stato sottoposto a un intervento urgente di appendicite. Lei è rimasta ad allenarsi senza il suo compagno di ballo e maestro. E, nel nuovo video, si vede Elisa Isoardi che si allena sotto gli “occhi” - in diretta via cellulare - di Todaro. Quando, mentre prova, vede Todaro in video, la Isoardi scoppia in lacrime, commossa, e gli chiede se secondo lui ce la farà. E Todaro replica: «Secondo me sei bella». Spunta un sorriso sul volto di Elisa ma le lacrime non si fermano.

Todaro, intanto, in video collegamento con ItaliaSì!, dopo aver visto il video, dice a Marco Liorni: «È stato un momento molto dolce e molto anche imbarazzante per me, perché io dalla camera di ospedale, non sapevo che fare, come tirarla su … Io stasera vorrei andare per esserci proprio come spalla, non per muovermi».

«È nato un bel legame tra voi, no?»,domanda Liorni.



«Tutti i vip, guai a toccargli il maestro. Io capisco che alla seconda settimana avere questo cambio è uno choc. Non vale solo per Isoardi-Todaro, vale per tutti…». E poi ammette: «C’è una gran bella intesa».La coppia alimenta il dibattito. Elisa Isoardi oggi, nel tardo pomeriggio, ha pubblicato un video su Instagram, in conversazione con Todaro. Lui le lancia baci, lei dice “Mi manchi un sacco”. La Isoardi poi chiede il voto per l’esibizione della serata. E Lui: «Sei stata talmente bella, talmente dolce questa settimana, che appena chiudo con te ti metto il cuoricino».