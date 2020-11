Elisa Isoardi in lacrime a Ballando con le stelle: «Raimondo Todaro? Mi sto innamorando». Lui: «Scopriremo quello che siamo». Pochi minuti fa, si sono esibiti sulla pista di Rai1 la conduttrice piemontese e il ballerino siciliano in un ballo sexy e romantico.

Nella clip che ha preceduto la performance, Elisa Isoardi ha commentato in lacrime la sua esperienza nel talent condotto da Milly Carlucci: «Non era un periodo, Ballando è arrivato nel momento giusto, la luce dentro di me si è riaccesa». Poi ha aggiunto: «Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene». Aggiunge il maestro di ballo: «È stato l'anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo».

Terminata la performance, la giuria si complimenta con la coppia e chiede come andrà a finire tra loro. Elisa Isoardi conclude sibillina: «Facciamo finire Ballando e vediamo». Se son rose...

