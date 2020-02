Elettra Lamborghini, duetto stonato e bacio con Myss Keta

La versione di "Non succederà più" proposta da Elettra Lamborghini per la serata delle cover di Sanremo, in coppia con Myss Keta, non convince affatto i telespettatori. Sui social in molti hanno definito «stonate» le due performer che, è bene ricordarlo, non sono due "cantanti" nel senso più stretto del termine. Eppure sul palco dell'Ariston ci sono anche loro, una in gara, l'altra a commentare l'Altro Festival. Dopo le difficoltà della prima serata, un altro passo falso per Elettra Lamborghini che - nonostante il supporto sui social degli utenti più giovani - vede la vetta della classifica di Sanremo allontanarsi sempre più.

Quando Elettra Lamborghini e Myss Keta si sono avvicinate per baciarsi ho sentito i boomers svenire MADONNA MA CHE QUEENS✈️✈️✈️ #festivalsanremo2020 pic.twitter.com/8R9EWowLwy — ȿara ◟̽◞̽ LIFE SUPPORT -34 (@obvsessedems) February 7, 2020



La giovane ereditiera e Myss Keta sono state accolte con grande entusiasmo dal pubblico più giovane, che ha dovuto attendere fino alle ore 1.45 circa per vedere il duo in scena. Il momento più condiviso sui social è stato quello di un finto bacio fra le due, che ha raccolto migliaia di condivisioni fra post, gif e meme.