Elettra Lamborghini furiosa, insulti al pubblico durante il dj set: «Siete dei looser». Cosa è successo

Elettra Lamborghini su di giri. Durante la serata in discoteca, dove la cantante ha presentato il singolo “Caramello”, ha avviato un djset. Doveva essere un evento festoso, all’insegna del ballo e della musica, ma ad un certo punto il clima si è fatto teso e sono partiti gli insulti. Elettra, a un certo punto, mentre si stava esibendo sul palco, ha fermato la performance e ha iniziato ad inveire contro alcune persone presenti tra il pubblico.

Un ragazzo che stava assistendo alla sua esibizione ha iniziato a rivolgere all’ereditiera parole forti. e poco rispettose. Lamborghini ha perso la pazienza ed è letteralmente sbottata. «Sc..mo, sc…mo, sc…mo» è il coro che l’artista ha lanciato in direzione del giovane. A raccontare tutto è stata proprio Elettra con delle stories Instagram.

«Stanotte, salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante» ha esordito Elettra, raccontando quanto accaduto. «Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me» ha riferito la Lamboghini che ha poip pubblicato i video di quanto accaduto. Nella clip, si vede la cantante interrompere la sua esibizione, chiedere ai tecnici di fermare la musica e puntare dal palco il ragazzo che la stava insultando.

«C’è uno di questi sf…ti qua davanti - dice Elettra nel video - che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le pa..le, prendete e andate fuori dai cog…i». E continua: «Di solito ballo ma ero pietrificata perché sta gente aveva praticamente la bava e poi c’erano in fondo dei poveracci…», ha spiegato Elettra su Instagram, dopo l’increscioso episodio con lo ‘pseudo fan’. Poi, riferendosi ad alcuni ragazzi che frequentano le discoteche, spacciandosi per uomini d’affari, gli ha definiti: «fake imprenditori, dei looser».

Nel commentare tutto, Elettra ha poi invitato le donne a stare alla larga da questo tipo di persone: «Ragazze, non uscite mai con questi sfi….ti che fanno i finti ricchi. Non voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane anche se sono in giacca e cravatta… Non dategliela perché sono davvero degli sf…ti loser» ha concluso.