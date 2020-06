Elena Santarelli, gaffe in diretta a Italia Sì con Raimondo Todaro: «So che tu...»

Elena Santarelli, gaffe in diretta a Italia Sì con Raimondo Todaro. Oggi, l'insegnante di Ballando con le Stelle è stato ospite in collegamento nel programma di Rai1 per parlare della sua estate del cuore. Durante l'intervista un'affermazione dell'opinonista avrebbe creato un momento di imbarazzo. Ma andiamo con ordine.

Raimondo Todaro spiega che la sua estate del cuore è stata quella in cui stava per nascere la figlia Jasmine. «Mia figlia - dice il ballerino - è nata in ottobre. Ad agosto ci eravamo quasi, ho trascorso tutta l'estate ad ascoltare il pancione».

A quel punto, l'intervento di Elena Santarelli: «Dai social vedo che ami molto tua figlia e la tua famiglia...». Ma Raimondo Todaro ha appena ufficializzato la separazione dall'ex moglie Francesca Tocca, dopo il presunto flirt di lei con il ballerino di Amici, Valentin. Todaro, spiazzato in un primo momento, recupera la situazione parlando della figlia: «Amo molto mia figlia, sono molto presente. Ho sempre cambiato i pannolini». Complimenti in studio ed empasse superata.

Ultimo aggiornamento: 21:28

