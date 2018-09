Ed Sheeran, i biglietti per le date italiane sold out in poche ore: polemica su Twitter

LEGGI ANCHE

Sono stati messi in vendita stamattina i biglietti di due delle tre date italiane die, come spesso capita per questi eventi, sono andati esauriti nel giro di pochissime ore. I siti di ticketing sono andati immediatamente in tilt, creando lunghe "file" virtuali di clienti desiderosi di acquistare il proprio biglietto. In molti sono rimasti delusi quando, dopo diverse ore di attesa, hanno dovuto constatare ilI fan si sono lamentati su Twitter, il fenomeno del bagarinaggio online è dietro l'angolo e tanti appassionati di musica vedono ingiustamente preclusa l'opportunità di ascoltare il loro cantante preferito dal vivo. I siti sono andati in crash e diversi utenti non sono riusciti ad acquistare il biglietto, nonostante avessero già inserito i dati della carta di credito.Ed Sheeran si esibirà in Italia il 16 giugno allodi Roma e il 19 giugno allodi Milano. Entrambe le date risultano già sold out su Ticketone. Ma c'è ancora speranza per i fan del cantante inglese: i siti di ticketing online molto spesso rilasciano i biglietti in varie tranche, quindi con un po' di fortuna sarà possibile accapararsi gli ultimi tagliandi rimasti.