Dustin Diamond morto di cancro a 44 anni: interpretò "Screech" in Bayside School

Dustin Diamond è morto. L'attore, noto in Italia per aver interpretato "Screech" nella sitcom americana Bayside School, aveva 44 anni. Diamond aveva scoperto solo lo scorso mese di essere malato di cancro ai polmoni. Il suo manager, in quella occasione, aveva subito lasciato intendere che le condizioni di salute del suo assistito fossero tutt'altro che buone. Era ricoverato in ospedale in Florida. Attore e cabarettista, Diamond è diventato famoso interpretando Samuel "Screech" Powers per più di un decennio nella serie Bayside School, molto popolare anche in Italia ne corso degli anni '90.

