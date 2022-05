Dua Lipa cade sul palco durante il concerto a Milano: ma si rialza e continua a cantare. Il video virale

Pubblico in delirio, Forum di Assago di Milano pieno: poi all'improvviso lo scivolone. Dua Lipa cade sul palco mentre balla. È un attimo di panico, il dolore si legge sul suo volto poi immediatamente un ballerino la aiuta a rialzarsi. Tra i fan si diffonde la preoccupazione, "si sarà fatta male?" Ma è solo un momento, da vera regina del palcoscenico si rialza e continua a ballare. Perchè gli incidenti capitano, ma the show must go on! Il video è diventato virale sul web e decine di fan hanno elogiato la sua professionalità e la sua capacità di rialzarsi immediatamente senza fermare lo show.

Due giorni di sold out per la star

La star si è esibita per ben due giorni in un Forum di Assago di milano che è stato sold-out da mesi. Migliaia di fan hanno ballato al ritmo delle sue hit più amate, da New Rules a One kiss. Tra queste anche Aurora Ramazzotti che era sotto al palco con alcune amiche come si vede nelle stories pubblicate su instagram.

Dua Lipa su Istagram

La cantante non ha commentato l'accaduto sui social. Su Instagram però ha pubblicato le foto del backstage del concerto di Milano: le foto in hotel, con una suite di lusso, e la foto insieme a Donatella Versace prima di salire sul palco. La stilista la aveva vestita anche in occasione dei Grammy Awards 2022.