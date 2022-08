Gino Cogliandro, morto il comico napoletano dei Trettré e del Drive In: aveva 72 anni

Lutto nel teatro napoletano: è morto all'età di 72 anni Gino Cogliandro, il cabarettista membro del trio comico Trettré. Celebre a cavallo degli anni Ottanta e Novanta anche grazie alla partecipazione al programma televisivo Drive In, il trio iniziò a muovere i propri passi nel 1975, col nome de I Rottambuli e con una formazione che vedeva, al posto di Cogliandro, Peppe Vessicchio, che lasciò per indirizzarsi alla carriera musicale. Attivo soprattutto nell'ambito dell'avanspettacolo e dei locali notturni fino alla fine degli anni Settanta, il gruppo - rinominatosi I Trettré dopo la defezione di Vessicchio e l'ingresso di Cogliandro, cominciarono presto ad emergere sulla scena cabarettistica nazionale fino al farsi ingaggiare in diversi programmi televisivi tra cui Il barattolo, Il ponte sulla Manica e Lo scatolone. A partire dal 1983, poi, divennero una presenza quasi fissa di Drive In, affiancando al contempo Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, conquistando così una notevole fama presso il pubblico televisivo.

Una volta scioltisi, i Trettré hanno perseguito individualmente carriere in televisione ed a teatro: Mirko Setaro ha collaborato come autore a diversi programmi Mediaset, Edoardo Romano ha realizzato una piccola parte nel film “La rivincita di Natale” con Diego Abatantuono mentre Cogliandro è stato uno degli inviati della trasmissione Forum e s'è cimentato come commediografo realizzando, tra gli altri, gli spettacoli “Otello ma non troppo”, “A volte se ne Vanno” e “Cavoli all'ananas”.