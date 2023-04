Drake Bell è scomparso, la polizia lancia l'allarme: l'ex attore di Nickelodeon potrebbe essere «in pericolo»

L'attore statunitense Drake Bell è scomparso. La polizia di Daytona Beach (Florida) ha lanciato l'allarme: il 36enne è stato visto per l'ultima volta mercoledì 12 aprile alle ore 21, mentre era alla guida di una Bmw grigia nell'area della Mainland High School. Le forze dell'ordine hanno pubblicato un post su Facebook per chiedere a chiunque fosse in possesso di informazioni utili di mettersi in contatto con loro. La polizia ritiene che l'attore possa essere «in pericolo».

Chi è Drake Bell

Drake Bell è diventato molto popolare nei primi anni 2000 per il ruolo da protagonista nella serie "Drake e Josh", trasmessa su Nickelodeon. Dal 2011 Bell doppia Spider-Man nella serie animata "Ultimate Spider-Man" basata sull'omonimo fumetto.

L'attore non è nuovo a episodi controversi. Nel 2015 è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza, mentre nel 2021 ha ricevuto una condanna per atteggiamenti inappropriati nei confronti di una minore.