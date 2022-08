Donatella Rettore positiva al Covid: «Sto male, spero di farcela»

Donatella Rettore ha il Covid. «Sto male e non ho altro da aggiungere», aggiorna i fan attraverso un tweet da suo account ufficiale. Come sta la cantautrice di Castelfranco Veneto? «Sono positiva e con sintomi». L'artista non ha voluto specificare nello specifico quali. Con l'infezione si può avere mal di testa, febbre, ma anche crisi respiratorie. «Spero di farcela - ha concluso la Rettore -, vi abbraccio».

Donatella Rettore positiva al Covid, l'allarme dei fan

La notizia della positività, diffusa attraverso i canali social dell'artista ieri, preoccupa i fan. «Forza tesoro mio😍😍guarirai presto.. Sei una leonessa super», scrive l'utente Marco su Facebook. In tanti inviano i loro migliori auguri alla Rettore, mentre altri condividono lo stesso stato.

