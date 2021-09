Don Matteo, arriva Raul Bova: ultimo ciak per Terence Hill che si commuove sul set

Don Matteo 13, Terence Hill saluta tutti e si commuove sul set. Per lui, dopo un'avventura televisiva durata oltre 20 anni, è arrivato l'ultimo ciak, dopo il quale lascerà il posto a Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Mario Girotti - questo il vero nome dell'attore veneziano - , 82 anni, alla fine delle riprese della quarta puntata della tredicesima stagione ha deciso di passare il testimone, concendendosi un meritato riposo.

Anna Cedroni, funzionaria dell’Ufficio Eventi del Comune di Spoleto (dove era ambientata la serie), ha pubblicato una serie di scatti della grande festa nella città. Le immagini ritraggono tutto il cast di Don Matteo 13 che festeggia, con un retrogusto malinconico, l'addio di Terence. Alla cerimonia era presente anche il suo amico e collega Nino Frassica, che nella fiction interpreta il fantastico Maresciallo Cecchini.

L'omaggio della città

«Terence Hill è un artista e un uomo di grande spessore, in cui convivono qualità umane e professionali notevoli. È stato un onore e un piacere per la città di Spoleto e gli spoletini averlo potuto conoscere e ammirare, scoprendo al contempo la sua umiltà e la sua disponibilità». Con queste parole il Commissario straordinario Tiziana Tombesi ha voluto salutare Terence Hill.

«Spoleto vive molto attivamente e con grande interesse la presenza della produzione della Lux Vide in città, unendo a questo una componente emotiva e affettiva che è cresciuta nel tempo, anche grazie alla cura con cui sono stati vissuti i rapporti da parte di tutti gli attori. Terence Hill anche in questo è stato un maestro, perché non si è mai sottratto all’affetto della città, ma l’ha vissuto con umiltà e senza risparmiarsi, donandosi, nonostante gli impegni, al pubblico e agli spoletini. Con Spoleto ci sarà sempre un legame particolare».

Il cast

Nella nuove stagione di Don Matteo rivedremo, tra gli altri, Flavio Insinna, Francesco Scali, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guetta, Maurizio Lastrico, Pietro Pulcini e tanti altri. Un'assenza in particolare è stata notata dai fan, quella di Michela Miconi (ovvero Laura Respighi). I dieci episodi di della serie andranno in onda su Rai 1 nel 2022, presumibilmente proprio nei primi mesi dell’anno e Raoul Bova dovrebbe fare il proprio esordio durante la quinta puntata. «Il mio personaggio – aveva detto Bova – ha alle spalle un passato misterioso, una storia travagliata, ha sfiorato la morte ed è arrivato ai suoi 40 anni senza mai indossare una tonaca da prete. Però, l’incontro con il parroco investigatore, gli cambia la vita».