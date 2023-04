Don Backy contro Renato Zero dalla Bortone: «Veniva ospite da me. Poi si diventa famosi e ci si dimentica di certe cose»

Don Backy insieme a Fausto Leali ospiti a Oggi è un altro giorno. I due artisti hanno ricordato i Beatles e parlato del loro rapporto speciale. «Siamo molto amici», confessa Don Backy. Un legame d'amicizia che è diventato quasi una seconda famiglia. «Lui aveva una bambina, io avevo un maschietto e quindi ci vedevamo sempre tutti i giorni. Facevamo la vacanza insieme quindi siamo molto amici», aggiunge.

E il luogo delle vacanze era Forte dei Marmi. Posto in cui Don Backy, all'anagrafe Aldo Caponi, dice di aver ospitato anche Renato Zero prima che diventasse il re dei sorcini. «Aldo ti ricordi quando ci hai invitato a casa tua e c’era anche Renato Zero?», chiede Fausto Leali. «Renato è stato mio ospite a casa anche qui a Roma. Poi si diventa Renato Zero e ci si dimentica di certe cose», frecciatina al veleno che evidentemente Don Backy non vedeva l'ora di lanciare.

La reazione della Bortone

Serena Bortone non si lascia sfuggire la ghiotta occasione e chiede spiegazioni: «Non ho capito scusa. Vuoi dire che Renato Zero è un po’ ingrato perchè hai detto che si diventa famosi e ci si dimentica delle cose fatte insieme». Don Backy non si ferma: «Non ci siamo più mai visti nè sentiti. Una volta gli ho portato un brano che, secondo me, era anche adatto a lui e non mi ha mai degnato di una risposta».