Domenica In rischia di nuovo di essere sfumata, Mara Venier zittisce il pubblico

Domenica In

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha rischiato uncome quella della scorsa settimana. Anche questa domenica il programma di Rai 1, condotto dalla venezianaè stato interrotto, questa volta per dare la linea a unoper la diretta con papa Francesco a Piazza di Spagna. La puntata si è aperta con i 90 anni di Don Mazzi e in studio erano presenti ancheavrebbe voluto sentire cantare la sua canzone preferita "Attenti al lupo", ma temendo una seconda volta di essere tagliata, come era successo con Gianna Nannini, la conduttrice ha bloccato tutto: «Dobbiamo dare la linea al Tg1 per seguire la diretta da Piazza di Spagna», tra il pubblico, divertito per le varie performance, si è alzato però un brusio che ha costretto Mara a diventare severa. «Silenzio però, scusate», poi ha lanciato la linea al papa: «Linea al Tg1 per seguire la diretta da Piazza di Spagna della tradizionale preghiera di Papa Francesco alla Madonna dell'Immacolata. Noi torneremo verso le 16:30, a dopo».Il rientro in studio è stato altrettanto divertente e dinamico, è rimasto Ron, così come Facchinetti e Don Mazzi, raggiunti poi da altri ospiti.