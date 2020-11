Guenda Goria, il fratello Gian Amedeo fa infuriare Barbara D'Urso: «Non farmi innervosire»

Amedeo Goria è ospite insieme al figlio Gian Amedeo a Domenica Live. Il giornalista in un'intervista aveva definito sua figlia Guenda «bipolare», un aggettivo che non è piaciuto a Gian Amedeo: «Ha avuto un'uscita infelice, ma c'è da dire che Guenda è una persona molto complessa. Papà è un "casanova", gestisce con più difficoltà la complessità». La risposta ha fatto infuriare Barbara D'Urso, che ha ribattuto in maniera molto decisa: «Tuo padre era un uomo che tradiva la moglie. Non mi fate innervosire, io sono una donna sola in mezzo a due uomini ora, non dire "casanova"».

Guerra in casa Ruta, parla Gianamedeo Goria a #DomenicaLive: "Papà è un casanova, io sono venuto fuori più un marito, uno molto fedele" pic.twitter.com/LELgppTyPl — Domenica Live (@domenicalive) November 1, 2020

Amedeo Goria: «Amo ancora Maria Teresa Ruta»

Amedeo Goria ha parlato della sua ex moglie Maria Teresa Ruta: «Ho sempre ammesso di aver avuto qualche svarione, poi si crea qualche dissapore con il proprio partner. Maria Teresa si innervosiva facilmente». Il giornalista ha però ammesso di essere ancora innamorato di lei, almeno in parte, in quanto è stata la donna della sua vita, nonché madre dei suoi figli.

