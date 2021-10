Domenica In, le anticipazioni della puntata del 24 ottobre. Tra gli ospiti Arisa e Frank Matano

Sarà una Domenica In ricca di ospiti quella di domani, 24 ottobre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle 14.00 alle 17.10. Mara Venier condurrà la sesta puntata del talk di Rai1, che vedrà la presenza di diversi volti della televisione.

Spazio a ‘Ballando con le stelle’ che vedrà ospiti in studio due concorrenti di questa edizione, Arisa e Federico Lauri; a commentare le loro esibizioni Guillermo Mariotto, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Pierluigi Diaco.

Diego Abatantuono e Frank Matano protagonisti del film ‘Una notte da Dottore’ per la regia di Guido Chiesa, daranno vita ad alcune simpatiche gag coinvolgendo la stessa Mara Venier. Elena Sofia Ricci interverrà insieme al marito Stefano Mainetti e alla sorella Elisa Barucchieri per presentare il documentario ‘Grido per un nuovo rinascimento’ in occasione della prima Giornata Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo che ricorre proprio domenica 24 ottobre. Myrta Merlino giornalista e conduttrice, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo nuovo libro ‘Donne che sfidano la tempesta’. Spazi alla musica con Deddy giovane cantautore con oltre 1 milione di follower che presenterà il suo nuovo singolo ‘Giove’