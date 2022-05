Domenica In, Teo Teocoli affonda Maurizio Costanzo: il giornalista interviene in diretta. La reazione di Mara Venier

Un momento difficile per Teo Teocoli. Oggi a Domenica In il comico torna a parlarne da Mara Venier. E l'accusa torna a volare nei confronti di Maurizio Costanzo. Teo accusa il giornalista di averlo snobbato, la padrona di casa ha preso subito le distanze dalle parole di Teocoli invitando il marito di Maria De Filippi a intervenire se lo riteneva opportuno. Invito preso al balzo da Costanzo che ha partecipato in diretta tramite una telefonata.

Domenica In, Teo Teocoli contro Costanzo

Già nei giorni scorsi a Belve, l'attore aveva raccontato di vivere un critico momento professionale e li cominciò l'attacco nei confronti di Costanzo

«Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla tv. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti? Io non ci sono mai. Ad esempio nella serie Alfabeto di Costanzo, Maurizio parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi. Io sono stato messo per terzultimo… “Poi c’è pure Teocoli…” L’intervistatore allora gli ha detto: “Ma è Teo!”. Maurizio ha risposto: “No, lasciamo perdere Teocoli, non ci interessa”. Io so il perché di ciò: perché non sono andato da lui a fare Buona Domenica. Io incontrai Fiorello che aveva fatto Buona Domenica l’anno prima e mi disse che aveva faticato tantissimo. Io dico la verità, non accuso nessuno».

In pratica Teo sostiene che per questioni vecchie il giornalista lo avrebbe tagliato fuori dalla tv. Zia Mara dfecide così di lanciare l'invito al marito della De Filippi di intervenire per replicare, e così Costanzo ha fatto accettando di rispondere alla telefonata della consuttrice.

La replica di Maurizio Costanzo

«Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui e che mi dispiace se in quella trasmissione (Alfabeto di Costanzo) non ho detto le cose giuste. Lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, la mia stima è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato». Per scusarsi così il giornalista invita il comico al Maurizio Costanzo Show. «Ci vado volentieri», ha risposto Teocoli che si sente felice per l'intervento di Costanzo: «Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza. Mi fa piacere andare da Maurizio, così parliamo anche delle nostre cose».

I consigli di "zia" Mara

Dopo il chiarimento Mara si presenta preoccupata per teo teocoli e decide così di dargli qualche consiglio. «Io ho imparato una cosa, negli anni e con l’età – ha spiegato la conduttrice di Domenica In -: prima mi tenevo tutto dentro e soffrivo molto. Se qualcuno mi faceva qualcosa di male, tendevo a non dirlo. Nel corso degli anni ho imparato a prendere il telefono e a chiarire. Forse dovresti farlo anche tu. Ad esempio con Adriano Celentano, insisti, chiama lui e Claudia Mori, ti vogliono bene. Non ti chiuderti Teo».

Ha provato a giustificarsi l'imitatore: «Però è difficile, io sono spontaneo e sono quello che sono. Però quando vengo snobbato per certe cose… Ho fatto trasmissioni cult». Ma la Venier continua con la sua ramanzina da "zia". «Tutti ti ricordiamo e ti vogliamo bene per questo. Donati, apriti, non ti chiudere».