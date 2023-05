Domenica In, anticipazioni del 14 maggio: da Claudio Baglioni ad Adriano Panatta, gli ospiti di oggi

Festa della mamma a Domenica In. Oggi 14 maggio, su Rai 1 dalle 14, torna l'appuntamento con il talk di Rai1 condotto da Mara Venier. Tanti gli ospiti, anche oggi, che si racconteranno dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata andrà in onda proprio nel giorno della Festa della mamma e per omaggiare le mamme, arriverà in studio la conduttrice e giornalista Eleonora Daniele, insieme alla figlia Carlotta.

Domenica In, attesa per Claudio Baglioni

Spazio alla musica. In studio arriva Claudio Baglioni, per presentare il film-evento Tutti su! Buon compleanno Claudio. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane in 3 giornate speciali: il 15, il 16 e il 17 maggio, in occasione del compleanno del cantante.

Gli ospiti

In tema sport arriva in Rai la leggenda del tennis Adriano Panatta. Mentre a Roma si svolgono gli Internazionali di tennis, Adriano racconta il suo viaggio tra carriera sportiva e vita privata. Con lui da Mara Venier insieme alla moglie Anna Bonamigo, presente in studio. I due si sono sposati a Venezia il 10 ottobre del 2020.

E si conclude tornando ai David di Donatello. Ospite in studio l’attrice e produttrice Marina Cicogna, premiata con il David alla carriera. Per l’occasione presenterà anche il suo libro autobiografico Ancora spero. Una storia di vita e di cinema. Poi Rocco Papaleo esporrà il film di sua ultima produzione, molto apprezzato dalla critica, Scordato, nel quale è attore insieme a Giorgia la cantante, uscito in sala lo scorso 13 aprile.