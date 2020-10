Domenica In, Maria De Filippi super ospite di Mara Venier

La quinta puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 11 ottobre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. La puntata si aprirà con una intervista a Maria De Filippi che si racconterà tra carriera e vita privata.

L’ attore Luca Argentero interverrà in studio per presentare la fiction ‘Doc - Nelle tue mani’, che torna su Rai1 da giovedì 15 ottobre con le quattro puntate che completeranno la prima serie interrotta a causa dell’emergenza Covid19. Renzo Arbore, sarà in studio per sostenere la campagna sociale a favore della ‘Lega del Filo d’Oro’ oltre a ricordare l’ indimenticabile Renato Caro-sone in occasione dei 100 anni dalla sua nascita con un omaggio musica-le. Spazio all’ informazione medico-scientifica con il Prof. Matteo Bassetti, in-fettivologo presso l’Ospedale San Martino di Genova, che fornirà alcuni aggiornamenti in merito al recente aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. Per il talk dedicato alla quarta puntata di ‘Ballando con le stelle’, gli opinionisti in studio saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Alber-to Matano e Amaurys Perez, mentre in collegamento ci saranno Alessan-dra Mussolini e Costantino Della Gherardesca coi rispettivi ballerini. La regia è di Flavia Unfer.

Ultimo aggiornamento: 16:05

