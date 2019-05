© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siparietto a "Domenica In" . Nell'ultima puntata della trasmissione Mara Venier ha accolto gli amici che erano già stati ospitati in studio durante questa stagione. E non è mancato il suo ex Renzo Arbore . Quando è arrivato sulle note di "Cacao Meravigliao" la conduttrice gli ha lanciato una provocazione: «Sai che ero gelosa delle ballerine? Pensavo mi tradissi con loro».La risposta dello showman ha spiazzato tutti, persino lei: «Con le ballerine mai». «E allora con qualcuna mi tradivi. Sono passati tanti anni, ora puoi dirmelo», la replica della Venier. Il siparietto ha divertito il pubblico in studio, ma non è stato fatto alcun nome. L'arrivo die di, che hanno duettato con Arbore, ha poi fatto dimenticare tutto.Mara Venier e Renzo Arbore sono stati insieme per molti anni. Mara Venier e Renzo Arbore hanno condiviso alcune delle esperienze più importanti della carriera televisiva di entrambi.