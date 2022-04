Domenica in, Mara Venier "interrompe" l'intervista ad Al Bano: «Non riesco a parlare». Poi il cantante crolla di fronte alla figlia Jasmine

Albano Carrisi torna a Rai 1 ospite di Mara Venier. Parte con un meddley il cantante di Cellino San Marco e lo dedica ai suoi fan e ai telespettatori di Domenica In. Con una rosa rossa Al Bano si inginocchia a zia Mara. «In nome di quell'amore che non c'è stato ma è diventato fratellanza vera la accetto», con queste parole la Venier, con un filo di voce (dopo il mal di gola di ieri) accoglie il cantante. Chiede del latte caldo la conduttrice tra una clip e l'altra, fa fatica a parlare. Ieri la regina della domenica infatti si è svegliata afona, senza voce. E il tutto lo ha raccontato ai suoi fan su Instagram. ma oggi sta meglio e ringrazia in diretta i medici che l'hanno curata. ma a dire la verità Mara ha ancora grandi difficoltà a parlare.

Domenica In, Al Bano e il Covid

Ha passato la pandemia tra le sue terre Al Bano, le terre pugliesi che coltiva e che ama, ma il palcoscenico gli è mancato troppo. «Ricordo di quando mi hai telefonato e mi hai detto che ti mancava troppo cantare. E li hai avuto un down importante».

«Stare lontano da quella carica di adrenalina continua che noi proviamo è stata dura. Ho preparato però in quel periodo delle perle, che a breve usciranno». Un'intervista tra spray per la gola e testi amarcord.

La famiglia Carrisi

Mara Venier riesce ad andare avanti a fatica, non riesce quasi a parlare, ma da professionista, con spray alla mano, resiste e apre la pagine di Al Bano e la famiglia. «Non è stato facile crescere una famiglia con il mio mestiere», ma il cantante nonostante le trasferte ci è riuscito. Quella del cantante di Cellino San Marco possiamo definirla una grande famiglia allargata. Da saggio uomo del sud, Al Bano si è impegnato nel corso della sua vita a mantenere sempre dei buoni e civili rapporti con l’ex moglie Romina Power, soprattutto per il bene dei suoi figli. Dalla prima moglie, infatti, Al Bano ha avuto quattro figli ma nonostante la già ampia famiglia, anche l’attuale compagna Loredana Lecciso lo ha reso nuovamente padre di altri due figli. «È ammirevole come riesci a gestire tutto. Ci sono stati momenti difficili in cui tenere alta la forza che ti contraddistingue», Mara riesce solo a elogiare il cantante per la sua forza nell'affrontare le difficoltà della vita e non ne ha dovute affrontare poche Al Bano.

La triste storia di Ylenia

Dal primo matrimonio con Romina sono nati ben quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior. La storia della primogenita è segnata da una scomparsa misteriosa alla quale fece seguito la morte presunta, che ha in qualche modo rappresentato la più grande ferita per i genitori. Nata nel 1970, della giovane Ylenia Carrisi si sono perse le tracce il 6 gennaio 1994 a new Orleans (Usa) quando la ragazza aveva soli 24 anni. Dopo numerose ricerche, presunti avvistamenti e false piste, fu fissata la data della morte presunta nel 1993. Un finale che non sarebbe potuto essere altrimenti per Al Bano ma mai realmente accettato da Romina Power.

La forza di Al Bano

«Avrei preferito non viverli quei momenti ma devi fare braccio di ferro con te stesso. Devi sapere che il male c'è esiste, ma devi superarlo». Vuole sapere come si fa zia Mara:

«Quei momenti di disperazione ritornano? Come fai quando quei momenti tornano? Io voglio imparare da te»

La forza Al Bano la trova nelle sue radici: «Io ricordo quello che mio padre ha affrontato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da lui ho imparato tanto. Ho capito poi che la vita è così e io dovevo dimostrare di essere all'altezza di Don Carmelo».

Non cambierebbe nulla della sua vita il cantante.

«Ho commesso qualche errore perchè è umano, ma quando sono errori giustificabili dall'amore lo rifarei. Sono in pace con me stesso».

Jasmine Carrisi ospte di Mara Venier

Dopo la chiusura con Romina Power a un certo punto sono arrivati i due figli con Loredana. «Bido, alias di Al Bano junior, che non ama farsi vedere ed è identico a te e poi c'è Jasmine Carrisi che conosciamo che ama la musica e ha un grande talento», la venier annuncia così l'arrivo in studio della figlia di Al Bano. Il cantante viene spinto dalla conduttrice a dedicare una canzone alla figlia. Ma Al Bano non ci riesce, gli scendono le lacrime: «Ho dimenticato le parole mi sono commosso». Il rapporto tra i due è molto forte. «da grande vorrei seguire la carriera di Al Bano, non così grande ma mi basterebbe un decimo».

La scomparsa di nonna Jolanda

Poi Mara Venier manda in onda un filmato su Nonna Jolanda. La mamma di Al Bano che è venuta a mancare all'età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco il 10 dicembre del 2019. Il cantante era molto legato alla mamma che spesso aveva coinvolto in interviste e servizi televisivi girati nella tenuta di famiglia. Per Al Bano era la colonna portante della sua vita, tanto da averla definita «la migliore donna e mamma del mondo». Al Bano si trattiene a fatica: «Io sono scoppiato a pangere pochissime volte perchè me lo ha insegnato mio padre. Ho sempre riso di gioia come adesso».

Dietrofront su Putin

«Assurdo che un gigante debba schiacciare una piccola realtà che ha diritto alla sua vita», torna a parlare della guerra in Ucraina Al Bano

È amatissimo in Russia Carrisi e conosce Putin.

«Quando ho visto quel teatro a Mariupol distrutto dalle bombe mi sembrava che fosse entrata una bomba in me. Se mi avessero detto che Putin potesse essere così non ci avrei creduto. Ma qualunque sia stato il motivo non accetto quello squallore che vedo, non è possibile che certe persone siano a questi livelli. Io non andrò piu' in Russia, non per il popolo ma per tutto quello che sta succedendo. Se non cambieranno le cose non andrò mai piu'. Lo dico con dispiacere perchè il popolo è fantastico, ma non ho alternative».

Mara venier chiude elogiando di nuovo il cantante: «Immagino ti costi dolore ma la apprezzo perchè la tua è una posizione da uomo. Poi parte la canzone "Paradiso dov'è" una canzone dedicata a tutti i bambini morti in guerra».