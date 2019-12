Domenica In, sfumata l'esibizione di Gianna Nannini. Mara Venier: «Sono nera»

di Emiliana Costa

Domenica In, l'esibizione di Gianna Nannini sfumata per dare spazio al Papa. Mara Venier furiosa. Oggi pomeriggio, la puntata di Domenica In è andata in onda in versione ridotta per dare spazio allo speciale del Tg1 sull'accensione del presepe da parte di Papa Francesco a Greccio.Mara Venier avrebbe dovuto lasciare la linea allo speciale alle 15.45, maTanti i fan della cantante toscana che chiedono spiegazioni. Mara Venier chiarisce tutto in un post su Instagram: «❤️ Purtroppo mentre cantava hanno dato la linea al tg...😡😡😡». E, come riporta Tv Blog, replicando al commento di un fan la conduttrice avrebbe scritto: «Sono nera».La seconda parte di Domenica In è andata in onda dalle 17. Mara Venier si è immediatamente scusata per l'imprevisto con Gianna Nannini, annunciando una nuova esibizione della cantante a fine puntata: «Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi. Naturalmente come Domenica In e io personalmente siamo stati felici di aver dato la linea al Tg e aver seguito Papa Francesco». La seconda esibizione di Gianna Nannini si è svolta tra gli applausi. La cantante ringrazia la conduttrice su Instagram: «».