Domenica In, scontro tra Mara Venier e Cristina Parodi per la conduzione

Gli ascolti di Domenica In, con la conduzione affidata a, in questa stagione televisiva, conclusasi oggi, sono stati decisamente deludenti. Per questo motivo laha già annunciato di aver riportato a viale Mazzini un volto popolare come, a cui sarà affidata con tutta probabilità la conduzione di gran parte del programma nella prossima stagione. Una decisione che non è andata giù ae che potrebbe causare un vero e proprio scontro in vista della pianificazione della trasmissione.La Parodi, infatti, di fatto sarà molto ridimensionata. La vera protagonista sarà la Mara nazionale, che ha deciso di lasciaree il ruolo di opinionista per risollevare le sorti di Domenica In. Lo scontro preannunciato riguarda ladi conduzione: Domenica In andrà in onda dalle 14 alle 19, ma mentre la Venier vorrebbe condurre fino alle 18, lasciando solo un'ora alla Parodi, quest'ultima, che condurrà un talk nella parte finale della trasmissione, vorrebbe almeno due ore, partendo quindi dalle 17. Uno scontro aperto e non di poca importanza, anche perché dovrà essere risolto a breve: i tempi stringono, dal momento che i palinsesti Rai saranno annunciati nel prossimo mese di giugno.